Pandora
Pandora Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in United States v Pandora sa pohybuje od $153K do $214K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pandora. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$166K - $193K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$153K$166K$193K$214K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pandora podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Pandora in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $214,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pandora pre pozíciu Recruiter in United States je $153,000.

