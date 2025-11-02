Adresár spoločností
Pandora
Pandora Programový manažér Platy

Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Pandora sa pohybuje od $133K do $193K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pandora. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$151K - $175K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$133K$151K$175K$193K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pandora podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Pandora in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $192,780. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pandora pre pozíciu Programový manažér in United States je $132,840.

