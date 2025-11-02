Adresár spoločností
Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Panama v Pandora sa pohybuje od PAB 39.5K do PAB 55.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pandora. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Bežný rozsah
Možný rozsah
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pandora podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Pandora in Panama predstavuje ročnú celkovú odmenu PAB 55,252. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pandora pre pozíciu Dátový analytik in Panama je PAB 39,534.

