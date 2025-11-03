Adresár spoločností
Panasonic
Panasonic Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Panasonic sa pohybuje od $108K za year pre L1 do $168K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $156K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Panasonic. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Panasonic?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Panasonic in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $224,230. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Panasonic pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $155,000.

