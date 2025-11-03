Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Panasonic sa pohybuje od $108K za year pre L1 do $168K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $156K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Panasonic. Posledná aktualizácia: 11/3/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
