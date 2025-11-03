Adresár spoločností
Panasonic
  • Platy
  • IT špecialista

  • Všetky platy IT špecialista

Panasonic IT špecialista Platy

IT špecialista odmeňovanie v Panasonic dosahuje $170K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík dosahuje $180K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Panasonic. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Panasonic?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Panasonic predstavuje ročnú celkovú odmenu $286,850. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Panasonic pre pozíciu IT špecialista je $165,000.

