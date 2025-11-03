Adresár spoločností
Palta
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Palta Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Cyprus v Palta dosahuje €71.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Palta. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Palta
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Celkom za rok
€71.6K
Úroveň
Senior
Základný plat
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Palta?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Palta in Cyprus predstavuje ročnú celkovú odmenu €150,290. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Palta pre pozíciu Softvérový inžinier in Cyprus je €71,588.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Palta

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • Intuit
  • Databricks
  • Square
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje