Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Rizikový kapitalista Platy

Priemerné Rizikový kapitalista celkové odmeňovanie in United States v Palo Alto Networks sa pohybuje od $323K do $443K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Palo Alto Networks. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

$350K - $416K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$323K$350K$416K$443K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palo Alto Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Rizikový kapitalista v Palo Alto Networks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $442,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Palo Alto Networks pre pozíciu Rizikový kapitalista in United States je $323,400.

