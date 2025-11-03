Adresár spoločností
Palo Alto Networks
  Platy
  Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

Palo Alto Networks Architekt riešení Platy

Architekt riešení odmeňovanie in United States v Palo Alto Networks sa pohybuje od $170K za year pre Solution Architect do $364K za year pre Principal Solution Architect. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $357K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Palo Alto Networks. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Palo Alto Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Dátový architekt

Cloudový bezpečnostný architekt

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Palo Alto Networks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $411,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Palo Alto Networks pre pozíciu Architekt riešení in United States je $211,000.

Ďalšie zdroje