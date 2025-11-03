Produktový manažér odmeňovanie in United States v Palo Alto Networks sa pohybuje od $243K za year pre Product Manager do $506K za year pre Distinguished Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $348K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Palo Alto Networks. Posledná aktualizácia: 11/3/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Palo Alto Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)