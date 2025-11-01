Adresár spoločností
Paisabazaar
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Paisabazaar Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in India v Paisabazaar dosahuje ₹1.77M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Paisabazaar. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Mediánový balík
company icon
Paisabazaar
Deputy Product Manager
Gurgaon, HR, India
Celkom za rok
₹1.77M
Úroveň
Deputy Product Manager
Základný plat
₹1.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Paisabazaar in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,354,362. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Paisabazaar pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹1,769,113.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Paisabazaar

Súvisiace spoločnosti

  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Airbnb
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje