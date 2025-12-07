Adresár spoločností
Paige.AI
Paige.AI Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in United States v Paige.AI sa pohybuje od $74.7K do $106K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Paige.AI. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$84.6K - $96.3K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Paige.AI?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Paige.AI in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $106,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Paige.AI pre pozíciu Ľudské zdroje in United States je $74,700.

Ďalšie zdroje

