Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pagoda. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$181K - $207K
Netherlands
Bežný rozsah
Možný rozsah
$158K$181K$207K$230K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Pagoda?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Pagoda in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €199,727. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pagoda pre pozíciu Softvérový inžinier in Netherlands je €137,101.

