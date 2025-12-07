Adresár spoločností
Pagoda
Pagoda Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v Pagoda sa pohybuje od $142K do $201K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pagoda. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$161K - $191K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$142K$161K$191K$201K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Pagoda?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Pagoda in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $201,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pagoda pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $141,750.

Ďalšie zdroje

