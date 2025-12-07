Adresár spoločností
Pagaya
Pagaya Manažér dátovej vedy Platy

Priemerné Manažér dátovej vedy celkové odmeňovanie in Israel v Pagaya sa pohybuje od ₪912K do ₪1.27M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pagaya. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$294K - $356K
Israel
Bežný rozsah
Možný rozsah
$271K$294K$356K$378K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Pagaya?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér dátovej vedy v Pagaya in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪1,274,810. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pagaya pre pozíciu Manažér dátovej vedy in Israel je ₪912,148.

Ďalšie zdroje

