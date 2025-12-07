Adresár spoločností
Pagaya
Pagaya Účtovník Platy

Priemerné Účtovník celkové odmeňovanie in United States v Pagaya sa pohybuje od $82.2K do $120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pagaya. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$94.4K - $108K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$82.2K$94.4K$108K$120K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Pagaya?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Účtovník v Pagaya in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $119,770. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pagaya pre pozíciu Účtovník in United States je $82,215.

