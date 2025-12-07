Adresár spoločností
Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in United Kingdom v Paddle sa pohybuje od £59.3K do £86.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Paddle. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$91.4K - $104K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$79.6K$91.4K$104K$116K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Paddle in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £86,316. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Paddle pre pozíciu Produktový manažér in United Kingdom je £59,251.

