Outbrain Platy

Platy Outbrain sa pohybujú od $92,816 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $231,915 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Outbrain. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $110K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $130K
Dátový analytik
$92.8K

Dátový vedec
$108K
Informačný technológ (IT)
$136K
Predaj
$232K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Outbrain is Predaj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

