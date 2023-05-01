Adresár spoločností
Our Next Energy
Our Next Energy Platy

Platy Our Next Energy sa pohybujú od $176,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $296,510 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Our Next Energy. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$297K
Strojný inžinier
$176K
Produktový dizajnér
$245K

Často kladené otázky

Our Next Energy에서 보고된 최고 급여 직무는 Hardvérový inžinier at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $296,510입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Our Next Energy에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $244,800입니다.

