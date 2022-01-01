Adresár spoločností
OTTO
OTTO Platy

Platy OTTO sa pohybujú od $52,290 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $89,919 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov OTTO. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $83.5K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $89.9K
Dátový analytik
$52.3K

Často kladené otázky

The highest paying role reported at OTTO is Dátový vedec with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

