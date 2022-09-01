Adresár spoločností
Otter.ai
Otter.ai Platy

Platy Otter.ai sa pohybujú od $183,600 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Grafický dizajnér na spodnej hranici až po $200,500 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Otter.ai. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $201K

Backend softvérový inžinier

Výskumný vedec

Grafický dizajnér
$184K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Otter.ai podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Odporúčané pozície

