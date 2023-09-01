Otta Platy

Adresár spoločností
Platy Otta sa pohybujú od $74,661 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $109,631 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Otta. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Marketing
$74.7K
Produktový manažér
$110K
Softvérový inžinier
Median $82.1K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Otta predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $109,631. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Otta je $82,147.

