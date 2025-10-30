Adresár spoločností
Orsted
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Orsted Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Poland v Orsted dosahuje PLN 283K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Orsted. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkom za rok
PLN 283K
Úroveň
L5
Základný plat
PLN 283K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Orsted?
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 331K
Stripe logo
+PLN 74.3K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.8K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Orsted in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 321,158. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Orsted pre pozíciu Softvérový inžinier in Poland je PLN 236,138.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Orsted

Súvisiace spoločnosti

  • Intuit
  • Uber
  • Pinterest
  • Roblox
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje