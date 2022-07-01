Adresár spoločností
Origami Risk
Origami Risk Platy

Platy Origami Risk sa pohybujú od $76,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $197,010 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Origami Risk. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $106K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $76.5K
Zákaznícky servis
$84.6K

Projektový manažér
$100K
Predaj
$86.4K
Predajný inžinier
$182K
Manažér softvérového inžinierstva
$197K
Často kladené otázky

