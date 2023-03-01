Adresár spoločností
O'Reilly Media
O'Reilly Media Platy

Platy O'Reilly Media sa pohybujú od $115,150 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $175,096 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov O'Reilly Media. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $139K
Dátový vedec
$115K
Produktový dizajnér
$129K

Produktový manažér
$175K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v O'Reilly Media predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $175,096. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v O'Reilly Media je $134,175.

