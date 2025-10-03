Adresár spoločností
Optum
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér
  • GL29

Produktový manažér Úroveň

GL29

Úrovne v Optum

Porovnať úrovne
  1. GL26Associate Product Manager
  2. GL27Product Manager
  3. GL28Senior Product Manager
    4. Zobraziť 5 Ďalšie úrovne
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
$155,786
Základný plat
$143,929
Akciová prémia ()
$2,107
Bonus
$9,750

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie platové údaje
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Optum

Súvisiace spoločnosti

  • HCA Healthcare
  • Babylon Health
  • Quest Diagnostics
  • Amwell
  • Fresenius Medical Care
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje