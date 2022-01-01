Adresár spoločností
Onfido
Onfido Platy

Platy Onfido sa pohybujú od $110,740 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $195,601 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Onfido. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Produktový manažér
Median $158K
Softvérový inžinier
Median $118K
Zákaznícky servis
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Manažér dátovej vedy
$196K
Dátový vedec
$128K
Predaj
$127K
Manažér softvérového inžinierstva
$122K
Technický programový manažér
$121K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Onfido podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Onfido predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $195,601. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Onfido je $124,615.

Ďalšie zdroje

