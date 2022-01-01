Adresár spoločností
OneTrust
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

OneTrust Platy

Platy OneTrust sa pohybujú od $11,914 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Recruiter in India na spodnej hranici až po $323,000 pre Manažér softvérového inžinierstva in United States na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov OneTrust. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $190K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $323K
Produktový dizajnér
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Účtovník
$69.7K
Korporátny rozvoj
$232K
Zákaznícky servis
$117K
Úspech zákazníka
$62.5K
IT špecialista
$72.9K
Manažérsky konzultant
$63.2K
Marketing
$224K
Marketingové operácie
$90.5K
Projektový manažér
Median $135K
Recruiter
$11.9K
Predaj
$159K
Predajný inžinier
$121K
Technický manažér klientov
$97.5K
Technický programový manažér
$112K
Rizikový kapitalista
$62.3K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti OneTrust podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v OneTrust predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $323,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v OneTrust je $106,218.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre OneTrust

Súvisiace spoločnosti

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.