OneRail
OneRail Platy

Platy OneRail sa pohybujú od $114,425 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $140,700 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov OneRail. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Produktový manažér
$114K
Manažér softvérového inžinierstva
$141K
Najlepšie platenú pozíciu v OneRail predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $140,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v OneRail je $127,563.

Ďalšie zdroje

