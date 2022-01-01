Adresár Spoločností
Omio
Omio Platy

Platový rozsah Omio sa pohybuje od $62,896 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $135,567 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Omio. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $62.9K
Dátový analytik
$71.4K
Manažér dátovej vedy
$107K

Produktový manažér
$136K
Personálny nábor
$68K
Manažér softvérového inžinierstva
$102K
FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Omio, є Produktový manažér at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $135,567. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Omio, становить $86,813.

