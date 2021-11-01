Adresár Spoločností
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Platy

Platový rozsah OMERS Private Equity sa pohybuje od $60,300 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $143,503 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov OMERS Private Equity. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Administratívny asistent
$62.2K
Dátový vedec
$112K
Finančný analytik
$60.3K

Marketing
$96.5K
Softvérový inžinier
$75.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$144K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v OMERS Private Equity je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $143,503. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v OMERS Private Equity je $85,853.

Ďalšie zdroje