Omega Healthcare
    • O nás

    At Omega Healthcare, we specialize in outsourced revenue cycle management, medical billing, medical coding, and healthcare analytics. Click here to learn how we can help your organization today.

    omegahms.com
    Webstránka
    2003
    Rok založenia
    8,380
    # Zamestnancov
    $1B-$10B
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

