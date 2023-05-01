Adresár Spoločností
OM1
OM1 Platy

Platový rozsah OM1 sa pohybuje od $140,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $172,860 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov OM1. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $140K
Dátový vedec
$168K
Manažér programu
$168K

Manažér softvérového inžinierstva
$173K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v OM1 je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $172,860. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v OM1 je $168,199.

