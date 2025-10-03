Adresár spoločností
Ocado Group
  • Platy
  • Softvérový inžinier
  • E3

Softvérový inžinier Úroveň

E3

Úrovne v Ocado Group

  1. E1Software Engineer
  2. E2Senior Software Engineer
  3. E3Staff Software Engineer
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
£96,773
Základný plat
£92,556
Akciová prémia ()
£4,217
Bonus
£0

Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
