Adresár spoločností
NZ Transport Agency
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

NZ Transport Agency Platy

Mediánový plat NZ Transport Agency je $71,740 pre Dátový vedec . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov NZ Transport Agency. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dátový vedec
$71.7K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v NZ Transport Agency predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $71,740. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NZ Transport Agency je $71,740.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre NZ Transport Agency

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Spotify
  • Square
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nz-transport-agency/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.