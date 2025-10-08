Adresár spoločností
Nuro
Nuro Produkčný softvérový inžinier Platy

Produkčný softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Nuro dosahuje $273K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $296K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nuro. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$273K
$183K
$70K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Logo spoločnosti Nuro

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Nuro podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produkčný softvérový inžinier v Nuro in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $605,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nuro pre pozíciu Produkčný softvérový inžinier in United States je $310,000.

Ďalšie zdroje