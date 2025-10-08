Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Nuro sa pohybuje od $194K za year pre L3 do $364K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $272K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nuro. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Nuro podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)