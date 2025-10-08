Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Nuro sa pohybuje od $139K za year pre L3 do $404K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $374K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nuro. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Nuro podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)