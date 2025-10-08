Adresár spoločností
Nureva
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

Nureva Full-Stack softvérový inžinier Platy

Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Nureva dosahuje CA$74.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Nureva. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Celkom za rok
CA$74.7K
Úroveň
L1
Základný plat
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Nureva?

CA$225K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Nureva in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$95,120. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nureva pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Canada je CA$73,612.

Ďalšie zdroje