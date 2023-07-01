Adresár spoločností
Noviflow
Noviflow Platy

Mediánový plat Noviflow je $58,444 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Noviflow. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Softvérový inžinier
$58.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Noviflow predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $58,444. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Noviflow je $58,444.

Ďalšie zdroje

