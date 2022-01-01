Adresár spoločností
Novartis
Novartis Platy

Platy Novartis sa pohybujú od $2,460 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $540,000 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Novartis. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Dátový vedec
Median $150K
Dátový analytik
Median $10.1K
Softvérový inžinier
Median $125K

Manažér dátovej vedy
Median $31.5K
Obchodný rozvoj
Median $540K
Architekt riešení
Median $79.4K
Strojný inžinier
Median $100K
Účtovník
$2.5K
Administratívny asistent
$14.7K
Biomedicínsky inžinier
$229K
Obchodné operácie
$24.4K
Manažér obchodných operácií
$269K
Obchodný analytik
$75.3K
Zákaznícky servis
$79.6K
Finančný analytik
$122K
Ľudské zdroje
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Manažérsky konzultant
$281K
Marketingové operácie
$26.8K
Manažér produktového dizajnu
$64.3K
Produktový manažér
$94.7K
Manažér programov
$125K
Projektový manažér
$24.9K
Predaj
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Manažér softvérového inžinierstva
$163K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Novartis predstavuje Obchodný rozvoj s ročnou celkovou odmenou $540,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Novartis je $97,354.

Ďalšie zdroje