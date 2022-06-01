Adresár spoločností
Novant Health
Novant Health Platy

Platy Novant Health sa pohybujú od $44,845 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Information Technologist (IT) na spodnej hranici až po $148,852 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Novant Health. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Zákaznícky servis
$46.4K
Dátový vedec
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Najlepšie platenú pozíciu v Novant Health predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $148,852. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Novant Health je $46,365.

