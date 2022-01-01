Adresár spoločností
Nova Credit
Nova Credit Platy

Platy Nova Credit sa pohybujú od $110,550 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $174,125 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Nova Credit. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Softvérový inžinier
Median $135K
Dátový vedec
$113K
Právne
$143K

Marketing
$156K
Produktový manažér
$174K
Nábor zamestnancov
$111K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Nova Credit predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $174,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nova Credit je $138,784.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Nova Credit

