NOV Platy

Platy NOV sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $208,035 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov NOV. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Dátový vedec
Median $82.5K
Softvérový inžinier
Median $94.5K
Architekt riešení
Median $149K

Obchodný rozvoj
$191K
Operácie zákazníckeho servisu
$50.3K
Manažér dátovej vedy
$208K
Produktový dizajnér
$109K
Produktový manažér
$136K
Projektový manažér
$96.9K
Predajný inžinier
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v NOV predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $208,035. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NOV je $109,450.

