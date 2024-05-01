Adresár spoločností
Nous Platy

Platy Nous sa pohybujú od $14,634 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný rozvoj na spodnej hranici až po $96,515 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Nous. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Obchodný rozvoj
$14.6K
Manažérsky konzultant
$63.6K
Marketing
$60.4K

Softvérový inžinier
$96.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Nous predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $96,515. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nous je $62,009.

