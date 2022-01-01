Adresár spoločností
Notion
Notion Platy

Platy Notion sa pohybujú od $53,499 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $531,500 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Notion. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Softvérový inžinier
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $186K
Produktový dizajnér
Median $440K

Produktový manažér
Median $395K
Účtovník
$90.5K
Manažér obchodných operácií
$226K
Obchodný analytik
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Ľudské zdroje
$70K
Marketing
$175K
Manažér programov
$187K
Nábor zamestnancov
$209K
Predaj
$53.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$128K
Celkové odmeny
$186K
UX výskumník
$170K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Notion podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

10 years post-termination exercise window.

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Notion predstavuje Softvérový inžinier at the L4 level s ročnou celkovou odmenou $531,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Notion je $196,000.

