NOS Platy

Platy NOS sa pohybujú od $23,736 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $58,309 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov NOS. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Dátový analytik
$23.7K
Produktový manažér
$49.3K
Projektový manažér
$28.2K

Predajný inžinier
$30.5K
Softvérový inžinier
$58.3K
Architekt riešení
$55.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v NOS predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $58,309. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NOS je $39,899.

Ďalšie zdroje