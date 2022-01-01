Adresár spoločností
NortonLifeLock
NortonLifeLock Platy

Platy NortonLifeLock sa pohybujú od $21,883 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $273,360 pre Manažér programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov NortonLifeLock. Posledná aktualizácia: 10/23/2025

Softvérový inžinier
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $200K
Obchodný analytik
$157K

Obchodný rozvoj
$159K
Zákaznícky servis
$194K
Manažér dátovej vedy
$233K
Dátový vedec
$71.8K
Finančný analytik
$141K
Marketing
$189K
Marketingové operácie
$85.4K
Produktový dizajnér
Median $109K
Manažér programov
$273K
Projektový manažér
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$152K
Architekt riešení
$239K
Manažér technických programov
$209K
Harmonogram Vestingu

30%

ROK 1

30%

ROK 2

40%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti NortonLifeLock podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (30.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (30.00% ročne)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (40.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v NortonLifeLock predstavuje Manažér programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $273,360. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v NortonLifeLock je $154,087.

