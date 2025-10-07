Adresár spoločností
Northwestern University
Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Northwestern University dosahuje $85K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Northwestern University. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
Northwestern University
Full-Stack Software Engineer
Evanston, IL
Celkom za rok
$85K
Úroveň
L4
Základný plat
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Northwestern University?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Northwestern University in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $86,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Northwestern University pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $84,300.

