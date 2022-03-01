Adresár spoločností
Northwestern University
Northwestern University Platy

Platy Northwestern University sa pohybujú od $32,401 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $502,500 pre Lekár na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Northwestern University. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $80K

Full-Stack softvérový inžinier

Výskumný vedec

Dátový vedec
Median $62K
Strojný inžinier
Median $40K

Zákaznícky servis
Median $33.3K
Materiálový inžinier
Median $45K
Projektový manažér
Median $80K
Biomedicínsky inžinier
$58.1K
Obchodný analytik
$101K
Obchodný rozvoj
$83.7K
Operácie zákazníckeho servisu
$32.4K
Dátový analytik
$74.4K
Informačný technológ (IT)
$85.6K
Lekár
$503K
Produktový manažér
$89.6K
UX výskumník
$140K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Northwestern University je Lekár at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $502,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Northwestern University je $80,000.

