Nortal Platy

Platy Nortal sa pohybujú od $38,904 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $121,605 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Nortal. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $78K
Dátový vedec
$77.3K
Ľudské zdroje
$122K

Projektový manažér
$41.3K
Nábor zamestnancov
$38.9K
Architekt riešení
$81.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Nortal predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $121,605. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Nortal je $77,644.

